منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية تعلن عن تشكيل "جبهة الاستفتاء" لتغيير النظام السياسي في تونس

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أعلنت اليوم الاثنين مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية عن تشكيل "جبهة الاستفتاء" من اجل المطالبة بتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في تونس .وأفاد المنسق العام لائتلاف "صمود" حسام الحامي احد اطراف هذه المبادرة ،في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة ان هذه الجبهة ستكون "قوة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس في ظل الخلافات والتناقضات القائمة بين راسي السلطة التنفيذية وتعطيل لغة الحوار بين الفرقاء السياسيين وعدم إيجاد حلول للازمة التي تعيشها تونس على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".وأشار المتحدث إلى ان ائتلاف "صمود" سينظم بالتعاون مع المنظمات والشخصيات الوطنية الحاضرة اليوم والتي عبرت عن رغبتها في توسيع هذه المبادرة مستقبلا، خيمة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بعد ظهر اليوم لإطلاق عريضة قصد جمع الإمضاءات من اجل تغيير النظام السياسي الحالي و عودة الكلمة الفصل للتونسيين بعد عجز السياسيين في حلحلة الأزمة التي تعيشها تونس في الوقت الراهن وفق تعبيره .واعتبر حسام الحامي أن النظام السياسي الحالي اثبت فشله وخلق أزمات عديدة في مؤسسات الدولة وعطل دواليبها نتيجة التجاذبات السياسية وهو مايستوجب التفكير في طرح آليات جديدة وبدائل من اجل تغيير النظام السياسي الحالي في تونس خاصة بعد فشل جميع المبادرات الداعية الى إرساء توافقات ومن أهمها دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد حوار وطني وهي فكرة لاتزال تراوح مكانها الى حد اللحظة وفق تقديره.وقال المنسق العام لائتلاف "صمود" ان كل الآمال تلاشت في تركيز منظومة سياسية قادرة على إرساء مخرجات للازمات المتتالية التي تعيشها تونس وأمام ضعف الشرعيات المتواجدة "لم يبق حل إلا بتدخل صاحب السيادة الا وهو الشعب التونسي لتقرير مصيره بنفسه"وابرز حسام الحامي ان ائتلاف صمود بصدد تنظيم مشاورات مع مجموعة من الفاعلين في المنظومة السياسية في البلاد من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية مستقلة لتوسيع هذه "المبادرة" و الدفع نحو تغيير النظام السياسي الحالي .وينخرط في هذه الجبهة عدد من المنظمات والجمعيات من بينها بالخصوص ائتلاف "صمود" والرابطة التونسية للمواطنة، والاتحاد العام للفنانين التونسيين، وجمعية اتحاد التونسيين المستقلين من اجل الحرية، والمعهد الدولي للإنماء الإنساني، والبادرة التونسية من اجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية، وجمعية ائتلاف ملتزمون، وجمعية احباء المسرح وفنون الركح وتنسيقية اعتصام باردو.وفيما يتعلق بالاحزاب فقد انخرط في هذه الجبهة كل من حركة مشروع تونس وحزب بني وطني الى جانب شخصيات وطنية عل غرار شوقي الطبيب وكمال الجندوبي وراضية الجريبي.