المهدية: إقرار الحجر الصحي الموجه ب8 معتمديات ابتداء من الاثنين 28 جوان الجاري

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-أقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالمهدية، السبت، فرض حجر صحي موجه ب8 معتمديات هي المهدية ورجيش والجم وبومرداس والسواسي وشربان وأولاد الشامخ وهبيرة لمدة أسبوع ابتداء من الأثنين 24 جوان 2021.ورجحت اللجنة، المجتمعة اليوم السبت بمقر الولاية، التوجه إلى فرض حجر صحي شامل بمعتمديتي المهدية لاحقا وذلك وفقا لما يقتضيه الوضع الصحي بالجهة.وتضمنت القرارات، أيضا، منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا وإقرار رفع الكراسي في المقاهي والمطاعم ابتداء من الرابعة مساء.وشددت اللجنة، في بيان أصدرته حال انتهاء الاجتماع، على منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق مختلف التظاهرات علمية كانت أو رياضية أو ثقافية.وشملت نفس القرارات منع ارتياد دور العبادة ومنع انتصاب الأسواق الأسبوعية وجميع الرحلات الترفيهية والثقافية والاستطلاعية والتخييم من وإلى ولاية المهدية.وأوصت اللجنة، بعد دراسة الوضع الصحي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، بتنظيم حملات تلقيح متنقلة بكافة المعتمديات (13 معتمدية) ودعت إلى تعديل القواعد المتعلقة بمنظومة "ايفاكس" حتى تكون متاحة لمختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة.وتظل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم لاتخاذ قرارات وتدابير أخرى تأقلما مع متغيرات الوضع الصحي في الجهة.يذكر أن الجهة سجلت، منذ بداية الجائحة إلى غاية يوم أمس الجمعة، 14378 إصابة منها 401 حالة وفاة و1058 حالة نشطة (حاملة للفيروس).