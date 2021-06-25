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التمديد بشهر في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة التونسيّة

Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 21:24 قراءة: 0 د, 33 ث
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (54)، أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2021 مؤرّخ في 24 جوان الجاري، يتعلّق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر.

ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر على إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة ابتداء 24 جوان الجاري، إلى غاية 23 جويلية القادم.


وكان رئيس الدولة قرر يوم 25 ديسمبر 2020 التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، لمدة ستة أشهر.

يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.



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