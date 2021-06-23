الصناديق الاجتماعية تشرع في صرف جرايات شهر جوان الجاري بداية من يوم غد 24 جوان الجاري

ينطلق كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في صرف جرايات شهر جوان بداية من يوم غد الخميس 24 جوان الجاري، لفائدة منظوريهم المنتفعين بها، وفق ما جاء في بلاغين منفصلين صادرين عن الصندوقين اليوم الأربعاء.وأشار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغه، إلى أن الجرايات سيتم صرفها لفائدة جميع المنتفعين بقطع النظر عن طريقة الخلاص سواء لحرفاء البريد التونسي الذين تصرف لهم جراياتهم عن طريق الحوالات البريدية أو أصحاب الحسابات البريدية أو لحرفاء المؤسسات البنكية.وأكدالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغه، أن هذا التقديم في صرف الجرايات التي كانت من المزمع صرفها يوم 25 كالمعتاد، يأتي تفاديا للاكتظاظ وتوقيّا من تفشي فيروس كورونا، خاصّة وأنّ هذا التاريخ يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.