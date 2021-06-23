أحلام قزارة: تدعيم الفريق المكلف بمعالجة تشكيات المواطنين حول حملة التلقيح بـ5 أعضاء من اختصاصات متنوعة

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أعلنت مديرة رعاية الصحة الاساسية بوزارة الصحة وعضو لجنة التلاقيح، أحلام قزارة، اليوم الاربعاء، عن تدعيم الفريق المكلف بمعالجة ملفات المواطنين الواردة على الوزارة (تشكيات وطلبات) والخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 بـ5 أعضاء من اختصاصات متنوعة.وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاختصاصات الجديدة من شأنها أن تدعم عمل الفريق المتواجد في مصلحة الاعلامية بالوزارة خصوصا في ظل ما تتسم به هذه الملفات من تنوع.وأعلنت قزارة كذلك عن اطلاق خدمة الارساليات القصيرة على الرقم 85355 تتضمن ارسال كلمة Reclam باللغة الفرنسية، فضلا عن فضاء المواطن المتوفر حاليا على المنصة الالكترونية ايفاكس والذي يتيح تقديم المقترحات والطلبات والتشكيات.وتهدف وزارة الصحة، من خلال هذه الخدمات، إلى تلافي التأخير في آجال معالجة الملفات الواردة عليها وتقليص مدة النظر فيها.وبيّنت قزارة أن التشكيات الواردة هي في أغلبها تشكيات تتعلق بمراكز التلقيح، مشيرة الى انها تشكيات يومية وتتعدد حسب الاشكاليات .ويتعلق البعض منها بمشاكل تقنية أو بعدم إرسال طلب الحضور لتلقي الجرعة الثانية او التلقيح بنوع مختلف من اللقاحات في الجرعتين الاولى والثانية، ودعوة المسجل مرة اخرى الى اجراء التلقيح رغم تلقي التطعيم في الحملة المتنقلة، أو مشاكل متعلقة ببطاقات التعريف او عدم مطابقة الاسم في شهادة التلقيح المستخرجة من المنصة الالكترونية وغيرها من التشكيات.وكشفت بأنه سيتم تدعيم مراكز التلقيح بـ22 مركزا جديدا خلال الاسبوع الاول من شهر جويلية القادم، علما وأنه يتوفر في تونس حاليا 71 مركز تلقيح موزعة على كامل تراب البلاد.