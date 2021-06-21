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تونس تنهي البطولة العربية لألعاب القوى في المرتبة الثانية

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 10:33 قراءة: 0 د, 51 ث
وات - انهت تونس مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى التي اختتمت امس الاحد بملعب العاب القوى برادس في المركز الثاني بحصول الرياضيين التونسيين على 7 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.

والت المرتبة الاولى الى المغرب برصيد 10 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و12 ميدالية برونزية فيما كان المركز الثالث من نصيب الجزائر ب6 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.


وفيما يلي الترتيب النهائي لجدول الميداليات:

الدولة ميدالية ذهبية ميدالية فضية ميدالية برونزية المجموع
1 - المغرب 10 9 12 31
2 - تونس 7 7 2 16
3 - الجزائر 6 7 8 21
4 - البحرين 6 3 2 11
5 - مصر 5 10 4 19
6 - العراق 5 2 6 13
7- قطر 2 4 1 7
8 - الكويت 2 1 2 5
9 - السعودية 2 1 1 4
10- ليبيا 1 0 1 2
11- السودان 0 2 0 2
12- عمان 0 1 1 2
13- لبنان 0 0 3 3
14- سوريا 0 0 2 2



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