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المنتخب التونسي لرفع الاثقال في تربص مغلق بتركيا قبل التحول الى طوكيو

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 14:46 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - يجري المنتخب التونسي لرفع الاثقال من 20 جوان الى غاية 11 جويلية تربصا مغلقا بمدينة انطاليا التركية رفقة المنتخب الجزائري قبل التحول الى طوكيو حيث سيجري تربصا ثانيا ب10 ايام قصد التاقلم مع الاجواء اليابانية.

ويذكر ان خمسة رباعين تونسيين ضمنوا تاهلهم الى اولمبياد طوكيو وهم كارم بن هنية (73 كلغ) ورمزي البهلول (81 كلغ) وايمن باشا (109 كلغ) ونهى الاندلسي (55 كلغ) وشيماء الرحموني (64 كلغ).


وتبقى الامال معلقة بالخصوص على كل من كارم بن هنية ونهى الاندلسي للصعود على منصة التتويج في العاب طوكيو.

وتقام منافسات رفع الاثقال في العاب طوكيو من 24 جويلية الى 4 اوت 2021.




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