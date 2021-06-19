وزارة الصحة: بلوغ 43.8 نسبة تطعيم عامة من المسجلين لتلقي التلقيح ضد كورونا الى غاية يوم 17 جوان الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أن نسبة المطعمين بالجرعة الأولى ضد كورونا بلغت 43.8 بالمائة بتاريخ يوم الخميس 17 جوان الجاري.وأضافت الوزارة في بلاغها حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ 13 مارس الماضي أن عمليات تطعيم المواطنين بالجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تتواصل وفق الأولويات المرسومة بالاستراتيجية الوطنية للقاح كما تتواصل عملية تطعيم العاملين في القطاعات الأساسية المشمولين بالأولوية الثالثة المنظمة بمنشور رئاسة الحكومة الذي يضبط قائمة هذه القطاعاتولفتت في هذا الصدد الى أن نسب المطعمين بالجرعة الأولى من المسجلين في فئة الـ75 سنة فما فوق وفي فئة 60-74 سنة وفئة 50-59 سنة بلغت على التوالي يبلغ 78,7 و 77,2 و 57,5 بتاريخ يوم 17 جوان الجاريوجددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التلقيح ضد كورونا الى المبادرة بالتسجيل بمنظومة ايفاكس مشيرة في هذا الخصوص الى أن نسبة المسجلين في منظومة التسجيل بلغت 21,4 بالمائة الى غاية يوم 17 جوان الجاريكما جددت وزارة الصحة بالمناسبة شكرها لكل الاطار الصحي على ما يبذله من مجهودات في التصدي لجائحة كورونا سواء في التكفل بالمرضى المصابين بالوباء أو في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح في مختلف المراكز المخصصة للغرض.