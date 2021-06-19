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مدينة العلوم بالعاصمة تنظم المدرسة الصيفية في علوم الطيران من 14 الى 17 جويلية القادم لفائدة تلاميذ المدارس الاعدادية

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 14:40 قراءة: 0 د, 21 ث
أفادت مدينة العلوم بتونس اليوم السبت أنه سيتم ابتداء من 14 جويلية القادم وعلى مدى 4 أيام تنظيم المدرسة الصيفية في علوم الطيران لفائدة تلاميذ المدارس الاعدادية

ووأضاف بلاغ لمدينة العلوم أن هذه الدورة التي جاءت بالاشتراك مع الجمعية التونسية للطيران ستتضمن ورشات علمية نظرية وتطبيقية حول المبادئ الأساسية التي لها علاقة بعلوم الطيران


ولفت البلاغ الى أنه على الراغبين في المشاركة الاتصال بمكتب الاستقبال للتسجيل وحدد معلوم الاشتراك بـ60 دينارا

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