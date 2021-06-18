نحو 200 ملف يتعلق بمحاولات وحالات الغش في اليومين الأول والثاني من امتحان الباكالوريا ورفع 79 قضية ضد أصحاب صفحات فيسبوك

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رفع 79 قضية ضد أصحاب صفحات فيسبوك

بلغ إجمالي الملفات المتعلقة بمحاولات وحالات الغش وسوء السلوك في اليومين الأول والثاني من الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 197 ملفا (منها 4 حالات سوء سلوك) وذلك بعد تسجيل 118 حالة جديدة في اليوم الثاني مقابل 79 حالة في اليوم الأول، حسب مدير عام الامتحانات عمر الولباني.وأفاد الولباني في تصريح ل(وات) أنه يقع حاليا التحقيق في هذه الملفات من قبل لجان مختصة في التحقيق والبت في محاولات الغش وحالات الغش وسوء السلوك في 7 مراكز تجميع وتوزيع تابعة لوزارة التربية، في انتظار الفصل فيها نهائيا، دون أن يستبعد إمكانية تبرئة بعض المترشحين رغم أنه يعتقد أنه ستتم إدانة أغلبهم.وتستحوذ ولاية سيدي بوزيد على أكبر عدد من هذه الملفات التي تتعلق بها شبهات محاولات وحالات غش وسوء سلوك بـ 30 حالة، تليها القصرين بـ 21 حالة، فولاية قفصة بـ 15 حالة، ثم ولاية بن عروس بـ 14 حالة، وولاية نابل بـ 13 حالة، وولاية المنستير بـ 9 حالات، وسوسة بـ 8 حالات، وفق الولباني.وأوضح أن بقطع النظر عن الحالات المتعلقة بها شبهات محاولات الغش الناجمة مثلا عن اصطحاب أجهزة هواتف محمولة التي يحجر على المترشحين اصطحابها الى مراكز الامتحان، سيقع إحالة ملفات المترشحين الذين قبض عليهم في حالة تلبس بصدد الغش بواسطة أجهزة الكترونية إلى المصالح الأمنية لكشف شبكات الغش.وأكد عمر الولباني أن خلية المتابعة واليقظة بصدد القيام بعمل كبير للكشف عن شبكات الغش حيث تفطنت لعديد المترشحين وهم بصدد ارتكاب عمليات غش في قاعات الامتحان باستعمال أجهزة الكترونية متطورة على غرار بطاقات الكترونية تتضمن شرائح اتصالات وسماعات صغيرة وأسلاك الكترونية.من جهة أخرى، كشف مدير عام الامتحانات عن رفع وزارة التربية 79 قضية خلال اليومين الأول والثاني من امتحان الباكالوريا ضد أصحاب صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاموا بنشر مقاطع من الاختبارات الكتابية ومحاولة إرسال الإجابات عنها إلى مترشحين في الباكالوريا.وسيقع بداية من غد السبت على أقصى تقدير التحقيق مع أصحاب هذه الصفحات من قبل مصالح الأمن، وفق عمر الولباني، الذي أكد أن الإطاحة بهذه الشبكات المورطة في عمليات الغش سيكشف الغطاء بعد التحريات على عدد آخر من المترشحين الذين تورطوا في الغش واعتقدوا أنه لن يتم كشفهم.وبلغ إجمالي حالات الغش وسوء السلوك في دورة 2020 لامتحان الباكالوريا 1572 حالة، مقابل 866 حالة في دورة 2019، بحسب وزارة التربية.وتمتد عملية إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا أيام 16 و17 و18 و21 و22 و23 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية في 4 جويلية المقبل.ويبلغ مجموع المترشحين الذين يجتازون هذا الامتحان الوطني 146,129 مترشح أغلبهم في شعبة الاقتصاد والتصرف.