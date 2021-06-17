دورة برمينغهام - أنس جابر الى الدور ربع النهائي

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تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا الى الدور ربع النهائي من دورة برمينغهام اثر فوزها على اللاعبة الكندية ليلا فيرنانديز المصنفة 66 عالميا، بنتيجة 2 -1.وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع 6 - 4، 3- 6، 7-6.وستواجه أنس جابر في الدور القادم المتأهلة من المباراة التي ستجمع بين الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 59 والروسية أناستاسيا بوتابوفا المصنفة 82 عالميا.كما تجدر الاشارة الى أنّ بطولة برمينغهام المقامة على ارضية معشبة هي من فئة 250 نقطة وتعتبرها رابطة محترفات التنس مرحلة تحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام.