رئيس الجمهورية يجري محادثة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 بروما، محادثة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.وأثنى رئيس الدولة على ما يجمع تونس بايطاليا من روابط صداقة راسخة وتقاليد تعاون مثمر في عدة مجالات.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, جدد رئيس الجمهورية حرص تونس على مزيد تعزيز هذه العلاقات وتنويعها وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الخارجية وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضها.كما دعا رئيس الجمهورية إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا تقتصر على البعد الأمني وتتصدى لكل مظاهر الاتجار بالبشر في ضفتي المتوسط.ومن جانبه، جدد ماريو دراغي دعم بلاده لتونس في مسارها الديمقراطي، واستعدادها لمواصلة معاضدة تحركاتها لدى الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية المانحة من أجل تمويل برامج تنموية.كما أشار إلى تطلع إيطاليا الي تعزيز شراكاتها مع تونس في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي ملف الهجرة.