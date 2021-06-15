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شبيبة القيروان - تاجيل الجلستين العامة والانتخابية الى موعد لاحق

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 15:18 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - اعلنت شبيبة القيروان، اليوم الثلاثاء، عن تاجيل الجلستين العامة والانتخابية التي كانت مقررة يوم 20 جاري الى موعد لاحق وذلك تبعا للقرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقد امس الاثنين.

ومن بين هذه القرارات تعليق كافة الانشطة الثقافية والتظاهرات الرياضية لمدة اسبوع.


وكانت اللجنة المستقلة لانتخابات شبيبة القيروان اعلنت في فترة سابقة عن قبولها للقائمة الوحيدة المترشحة لانتخابات نادي عاصمة الاغالبة برئاسة البشير الاحمر.

وضمت هذه القائمة، علاوة على البشير الاحمر، محمد السامي الزيتوني كانئب رئيس وعبد الرزاق طراد وسليم بشير ووجيه العلويني واحمد النقازي وانيس العلاني وعادل شعبان وفاروق فيالة ومحمد الوسلاتي واكرم الهرقام وجوهر ابراهيم (اعضاء).

ويذكر ان هيئة تسييرية برئاسة مراد القداح تشرف على ادارة شؤون الجمعية.


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