وزار المراة تدعو شركائها إلى مواصلة العمل المشترك على توفير بيئة مؤازرة وصديقة لكبار السن ومناصرة حقوقهم وقضاياهم

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دعت وزارة المرأة والأسرة وكبارالسن، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق ليوم 15 جوان من كل سنة، شركائها من مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية ومكونات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل المشترك على توفير بيئة مؤازرة وصديقة لكبار السن، وتعزيز النظرة الإيجابية تجاه الشيخوخة ومناصرة حقوق هذه الفئة وقضاياها.وأكدت الوزارة في بيان أصدرته بهذه المناسبة التي تحتفي بها تونس اليوم مع سائر بلدان العالم تحت شعار: " شيخوخة آمنة "، التزامها الكامل بمقاومة كل أشكال العنف وسوء معاملة كبار السن، وبضمان حقهم في العيش بكرامة وفي بيئة آمنة وخالية من العنف ودعمها ومناصرتها لحقوق هذه الفئة، صونا لكرامتهم وتثمينا لمكانتهم داخل الأسرة والمجتمع.وتعمل الوزارة في هذا السياق وبحسب البيان، على وضع استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لكبار السن، تهدف إلى تحسين نوعية حياتهم وحفظ كرامتهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة ودامجة إلى جانب استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السن.وذكرت الوزارة في بيانها، أنها قد اعتمدت خلال جائحة كورونا التي تواجهها تونس منذ السنة الفارطة، استراتيجية استباقية لوقاية كبار السن وحمايتهم من خطر العدوى بالفيروس وانعكاساته السلبية إلى جانب دعم حقوق هذه الفئة خلال الجوائح والأزمات، حيث قامت بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال بتنظيم "الحملة الوطنية لتلقيح كبار السن ضد فيروس كوفيد 19" شملت مختلف ولايات الجمهورية، بهدف حثّ كبار السن على الإقبال على التلقيح وتيسير انتفاعهم به.ويشار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت في 19 ديسمبر 2011، يوم 15 جوان من كل سنة، يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، بهدف مناصرة حقوق هذه الفئة والتوقي من الآثار السلبية لظاهرة سوء المعاملة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية.