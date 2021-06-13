انتخابات جزئية لبلدية الصخيرة: نسبة الاقبال على التصويت 9 فاصل 38 بالمائة في حدود العاشرة صباحا

وات -

بلغت نسبة اقبال المدنيين في الانتخابات الجزئية لبلدية الصخيرة، في حدود العاشرة من صباح اليوم الاحد، 9 فاصل 38 بالمائة، وفق ما اعلنت عنه الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2 على صفحتها الرسمية.واكد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية العليا المستقلة للانتخابات صفاقس2 ، عاطف الفريخة، في تصريح ل(وات) أن عملية الاقتراع بالنسبة للمدنيين، قد انطلقت في حدود الساعة الثامنة صباحا، في ظل ظروف تنظيمية ولوجستية طيبة، من ذلك اتخاذ اجراءات وقائية من فيروس "كورونا"، في ال 32 مركزا و58 مكتب اقتراع التي أعدتها الهيئة الفرعية للانتخابات لاستقبال 24080 ناخبا وناخبة للادلاء باصواتهم واختيار من سيمثلهم في المجلس البلدي المرتقب.وقد ترشح لهذه الانتخابات الجزئية لبلدية الصخيرة 18 قائمة 2 منها حزبية (حركة النهضة وحركة الشعب) و16 مستقلة.يذكر أن المجلس البلدي بالصخيرة، التابعة لدائرة صفاقس2، يعد 24 مقعدا، وكانت الانتخابات البلدية لسنة 2018 ، قد أفرزت فوز القائمة المستقلة "الامانة" ب6 مقاعد، وحركة نداء تونس ب5 وحركة النهضة ب3 وقائمة الجبهة الشعبية بمقعد واحد والقائمة المستقلة " الصخيرة تجمعنا" بمقعدين والقائمة المستقلة " الياسمين" بمقعدين والقائمة المستقلة "معنا نرتقي" ب3 مقاعد والقائمة المستقلة " العدالة" بمقعدين ،بينما لم تتحصل القائمة المستقلة " الصخيرة المستقبل" على أي مقعد.كما يشار الى انه في إطار الاجراءات الوقائية من جائحة كورونا والالتزام بالبروتوكول الصحي ، انتظمت مساء الجمعة الماضي، في معتمدية الصخيرة، حملة تعقيم شملت جميع مراكز الإقتراع المعتمدة للإنتخابات الجزئية لبلدية المكان، وذلك بمشاركة مكونات المجتمع المدني ، وخاصة الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالصخيرة