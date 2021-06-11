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رئيس الدولة يطلع في منطقة الأمن بسيدي حسين على ملابسات الأحداث التي جدت مؤخرا بالمنطقة

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 20:01 قراءة: 0 د, 39 ث
تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021، إلى منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي.
واطّلع رئيس الدولة على تطوّر الأحداث التي جدّت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وعبّر عن شعوره العميق بالاستياء ممّا حصل من تجاوزات، وأكّد على ضرورة تحقيق المعادلة بين الحرّية والأمن بأن تواصل المؤسسة الأمنية السهر على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدّي للجريمة ومع الاحترام التام للمواطنين وصون كرامتهم الإنسانية وحقوقهم وضمان ممارستهم لحرّياتهم.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن التجاوزات المسجّلة معزولة وفردية، مذكّرا بأن ليس هناك علاقة عداء بين الأمن والشعب وبأنه لا بدّ من معاملة الجميع على قدم المساواة بدون استثناء مع تحمّل كلّ شخص مسؤولية أفعاله.


وقام رئيس الدولة، إثر ذلك، بجولة تفقّدية بمنطقة سيدي حسين السيجومي أين التقى بعدد من المتساكنين واطّلع على مشاغلهم واقتراحاتهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227400

Raisonnable  (United Kingdom)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 20h 32m |           
البغل يحب يركب عالأحداث ببهامىة
ربي يجبرلك



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