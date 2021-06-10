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سامي القفصي مدربا جديدا لنادي حمام الانف

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 22:36 قراءة: 0 د, 30 ث
اعلن نادي حمام الانف مساء الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب سامي القفصي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي القادم.

وسيخلف سامي القفصي على راس الادارة الفنية لنادي حمام الانف عبد الحي بن سلطان الذي قاد فريق الضاحية الجنوبية للعودة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى قبل التحول لخوض تجربة تدريبية في صفوف المغرب الفاسي كمساعد لمواطنه فتحي جبال.


وساهم سامي القفصي (41 عاما) خلال الموسم الماضي في انقاذ النادي البنزرتي من النزول الى الرابطة المحترفة الثانية. كما تولى سابقا تدريب مستقبل سليمان ومستقبل قابس والملعب الافريقي لمنزل بورقيبة.

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