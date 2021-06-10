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اتحاد الشغل يحمّل الحكومة مسؤولية تتبع المعتدين على إذاعة "شمس أف أم"

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 12:05 قراءة: 0 د, 48 ث
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره اليوم الخميس، بالاعتداء الذي وصفه ب"الهمجي" على إذاعة "شمس أف أم" وبعض العاملين فيها من قبل أعوان بلدية الكرم المحتجين صباح اليوم أمام مقر الاذاعة، محملا الحكومة مسؤوليتها في تتبع المعتدين ومحاسبتهم.

ودعا اتحاد الشغل إلى وضع حدّ للعربدة والتطاول على القانون، معتبرا هذا الاعتداء "تكريسا لعقلية الاستهتار بالقانون والاستقواء على الأشخاص والهيئات والمؤسّسات".
وحذّر الاتحاد من تصاعد موجة العنف، متهما "أحزاب وعصابات معادية للحرّيات والحقوق" بالوقوف وراء موجة العنف

وأشار البيان الى ان "إقدام مجموعة مدفوعة من رئيس بلدية الكرم على محاصرة إذاعة "شمس أف أم" يأتي على خلفية تمكينها صاحب محل تجارة من كشف تعدي أعوان بغير الزي الرسمي على محلّه".

وكانت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد أفادت وكالة تونس افريقيا للانباء أن أعوان البلدية المحتجين قاموا بالاعتداء لفظيا وجسديا على عدد من العاملين في "شمس أف أم" اثناء التحاقهم بعملهم، كما هددوا منشط برنامج "الماتينال" حمزة البلومي والفريق العامل معه بوضع الفضلات أمام منازلهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227290

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 10 Juin 2021 à 11h 32m |           
اذاعة ابناء الحجّامة،ما زالت على عهدها للتلحيس للنظام البائد،مهمتها ترذيل المسار الديمقراطي للشعب التونسي و ثورته،محمية من طرف جناح الوطد بالاتحاد،ومسيّرة من طرف الغرف المظلمة



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