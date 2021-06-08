زغوان: انطلاق أشغال تهيئة المنطقة الصناعية النموذجية المندمجة " المرجى" بالفحص في غضون 2022 (ر.م.ع الوكالة العقارية الصناعية)

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أفاد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، سهيل شعور، اليوم الثلاثاء، بأن الوكالة قطعت شوطا متقدّما في إنجاز مشروع المنطقة الصناعية " المرجى" بالفحص من ولاية زغوان، التي ستقام على مساحة 50 هكتارا، حيث من المبرمج الشروع الفعلي في أشغال التهيئة في غضون 2022.وأضاف، خلال جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة، صالح المطيراوي، وحضرها أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة ورؤساء البلديات والإطارات الجهوية ذات الصلة، أن الوكالة خصّصت بعد قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع المذكور مع استكمالها لكل الجوانب القانونية والعقارية، وانطلقت في الدراسات الفنية للمشروع.وأشار إإلى أنه يمكن للوكالة بالتنسيق مع السلطة الجهوية إسناد تراخيص استثنائية للانتصاب لبعض المستثمرين وذلك قبل بداية أو أثناء أشغال التهيئة من أجل دفع الاستثمار.واعتبر أن المنطقة الصناعية بالفحص ستكون منطقة نموذجية مندمجة تتوفر فيها كل المرافق وهي الأولى من هذا الصنف في كامل جهات البلاد، ومن المنتظر أن تعطي نقلة نوعية للوكالة والمناطق الصناعية في تونس، وتستجيب لحاجيات المستثمرين التونسيين والأجانب، وتكون نقطة استقطاب هامة للاستثمار، حسب تقديره.يشار إلى أنه تم خلال هذه الجلسة، التي خصّصت لمتابعة سير المناطق الصناعية المنجزة بولاية زغوان واستحثاث نسق إحداث المناطق المبرمجة فيها، استعراض واقع وآفاق القطاع الصناعي بالجهة من طرف ممثلي الوكالة العقارية الصناعية.