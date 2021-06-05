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جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا في تصنيف شنغهاي الاكاديمي للجامعات 2021

Publié le Samedi 05 Juin 2021 - 11:36 قراءة: 0 د, 37 ث
وات - احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا ومغاربيا في تصنيف شنغهاي الاكاديمي للجامعات في العالم 2021

وبحسب هذه التصنيفات التي ضمت 500 جامعة حول العالم، تمكنت جامعة تونس المنار من تحقيق المرتبة 401 على 500 في مادة الرياضيات و301 - 500 في مادة الهندسة الميكانيكية و 201 -300 جامعة في مادة العلوم البيطرية و401-500 في مادة الطب السريري و301-400 في مادة الصحة العامة.


يذكر أن تصنيف شنغهاي يعتمد على معايير جودة التعليم والبحث في الجامعات اعتمادا على عدد المقالات والمواضيع التي تنشر في المجلتين الشهيرتين 'ساينس' و'نيتشر' وعلى عدد وجودة المقالات الواردة في دليل النشر العلمي، ودليل النشر للعلوم الاجتماعيّة، ودليل النشر للفنون والعلوم الإنسانيّة إضافة إلى عدد جوائز نوبل وأوسمة فيلدز التي أسندت إلى طلبتها ومدرسيها وإلى حجم المؤسسة العلميّة ونشاطها الأكاديمي.

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