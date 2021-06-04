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وزارة الصحة: تطعيم 34936 شخصا في اليوم 83 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا

Publié le Vendredi 04 Juin 2021 - 11:03 قراءة: 0 د, 32 ث
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تم أمس الخميس 3 جوان الجاري الموافق لليوم 83 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تطعيم 34936 حيث تلقى 6121 منهم الجرعة الثانية من التلقيح

وأشارت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه تم إجمالا والى حدود يوم الخميس 3 جوان الجاري تلقيح 1051796 شخصا 322894 منهم تلقووا الجرعة الثانية


يذكر أن العدد الجملي للمسجلين في منظومة "افاكس" المخصصة لتلاقيح كورونا بلغ الى حدود الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من اليوم الجمعة 4 جوان الجاري 2177014 شخصا

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا الى التسجيل على منظومة "ايفاكس


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