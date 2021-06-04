الدورة الرابعة للمھرجان الدولي لفن سیرك الشارع من 24 إلى 29 جوان 2021

تنظم جمعیة "بابا روني لفنون السیرك" الدورة الرابعة للمھرجان الدولي لفن سیرك الشارع وذلك من 24 إلى 29 جوان 2021 .وتسجّل ھذه الدورة حضور ستّة بلدان ھي تونس وفرنسا وإیطالیا والسوید والشیلي وكولومبیا.وتجوب عروض المھرجان الدولي لفن سیرك الشارع في دورته الرابعة ولایات تونس وبن عروس وسوسة والكاف ومنوبة وزغوان. وتُفتتح الدورة بشارع الحبیب بورقیبة بالعاصمة (قبالة المسرح البلدي) وتختتم فعالیاتھا بمدینة زغوان.وتقام لفائدة المولعین بفن سیرك الشارع ورشات تطبیقیة یؤمنھا فنانون أجانب في الجھات التيستحتضن العروض.وتأسّس المھرجان الدولي لفن سیرك الشارع سنة 2018 .ولم یمنع تفشي جائحة كورونا بالبلاد من تنظیم دورته لثالثة العام الماضي (2020)، وسط إجراءات مشدّدة للبروتوكول الصحي.ویھدف المهرجان إلى نشر فنون السیرك بتونس والتعریف بھا، خلافا للمفھوم العام السائد عن السیرك المختزل في خیمة وعروض للحیوانات المدرّبة.ویعتبر المھرجان الدولي لسیرك الشّارع بتونس الأول من نوعه الذي ینتظم في العالم العربي، وما ینفك یلاقي إعجاب المتابعین مما جعل ھیئات الإشراف على المھرجانات الصیفیة، تحرص على برمجة عروض إضافیة لفن السیرك، باعتباره لغة عالمیة تعتمد مھارات الجسد في مخاطبة الجمھور.ولفت سیرك "بابا روني" الأنظار إلیه في السنوات الأخیرة من خلال مشاركته في تظاھرات فنیة عدیدة، وذلك لما یمیز عناصره الشابة من خفة ومرونة، وقدرة على مواكبة أحدث ابتكارات فنون السیرك في العالم.ورغم بساطة الإمكانیات المتاحة، إلا أن اللبنات الأولى لنشوء ھذا الفن كانت متوفرة لدى أعضاء ھذا الفریق الشاب المتحمس للنسج على منوال المدارس المعروفة في العالم، كالمشي والتأرجح على الحبال، واستعمال الدراجات ذات العجلة الواحدة، والألعاب الناریة المختلفة، والاعتماد على العضلات لبناء ھرم بشري، وغیر ذلك من الحركات البھلوانية التي تعتمد المھارات وحدھا وتستثني الحیوانات المروضة من عروضھا.