المنستير: تجديد مبدئي لجملة 21 رخصة استغلال لقواعد بحرية ترفيهية بشواطئ المنستير والبقالطة خلال الموسم الصيفي 2021

وات -

حظيت مطالب تجديد 21 رخصة استغلال لقواعد بحرية ترفيهية بشواطئ مدينتي المنستير والبقالطة بولاية المنستير في الموسم الصيفي 2021، بالموافقة المبدئية للّجنة الجهوية للقواعد البحرية الترفيهية، خلال جلستها التي عقدت، اليوم الاربعاء، بمقر ولاية المنستير بإشراف كاتب عام الولاية، البشير عطيّة.وأبدت اللّجنة الجهوية للقواعد البحرية الترفيهية موافقتها المبدئية على 3 مطالب لانتصاب قواعد بحرية جديدة بشاطئي الشرف والبغدادي بمعتمدية البقالطة، من مجموع ثمانية مطالب جديدة، إذ رفضت بقية المطالب، وفق ما أفاد به "وات"، الملحق الإعلامي بولاية المنستير، سامي طرشون.وجددت اللّجنة الجهوية للقواعد البحرية الترفيهية الترخيص لمركز غوص ينشط بين ميناء المركب الترفيهي مارينا المنستير والقراعية وسقانص لممارسة النشاط خلال الموسم الصيفي والسياحي 2021، حسب ذات المصدر.