مدير عام المركزية الوطنية: تحسن مخزون الأدوية في تونس بـ15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

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تحسنت نسبة مخزون الأدوية في تونس بـ15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسبما كشفه اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء المدير العام للصيدلية المركزية التونسية بشير اليرمانيوقال اليرماني ان هناك جهود مستمرة لتوفير الأدوية في ظل ارتفاع استهلاكها خلال الجائحة الصحية مرجحا نقص بعض الأدوية لنقص الموادالأولية أو غلائها ما يحدث اضطرابا في توزيع الأدوية عالمياوأقر المسؤول بوجود نقص ببعض الأدوية في مخازن الصيدلية المركزية يصل إلى أقل من 3 أشهر أو شهرين أو شهر واحد، لكنه أكد بالمقابل توفر مخزون لبعض الأدوية يفوق 6 أشهر وسنةوتتم متابعة مخزون الأدوية ومدى توفره بمخازن الصيدلية المركزية بسقف زمني في حدود ثلاثة أشهر، فإذا انخفض مخزون الدواء عن ثلاثة أشهر يعتبر أن هناك نقص ويتم العمل على تفاديه، وفق اليرمانيوحول الوضعية المالية للصيدلية المركزية التونسية أشار بشير اليرماني إلى أن الصيدلية المركزية تمكنت من تحقيق نوع من الاستقرار، لكنه شدد على ضرورة مواصلة دعمها ماديا