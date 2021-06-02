الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 2 جوان 2021

وات -

جندوبة : 4 وفيات و39 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية جندوبة، يوم الاثنين الفارط، 4 حالات وفاة لمصابين بفيروس "كورونا"، كما كشفت التحاليل المخبرية المرفوعة بذات التاريخ عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالجهة.وتوزعت الوفيات المسجلة بين حالتين بالدائرة الصحية بجندوبة، وحالة بالدائرة الصحية التابعة لمعتمديتي غار الدماء ووادي مليز، والرابعة بالدائرة الصحية بفرنانة.وإلى تاريخ 31 من شهر ماي المنقضي ومنذ بداية الجائحة بولاية جندوبة في 1 افريل 2020، تاريخ تسجيل اول إصابة لامرأة ستينية بمدينة وادي مليز ، وصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 4993 إصابة.وبلغت، حالات الوفاة 274 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين وخلال ذات الفترة 4436 شخصا.