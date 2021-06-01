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وزارة الصحة تشرع اليوم الثلاثاء في دعوة الفئة العمرية بين 50-60 سنة لتلقي الجرعة الأولى من التلقيح

Publié le Mardi 01 Juin 2021 - 11:44 قراءة: 0 د, 35 ث
شرعت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في دعوة المواطنين والمواطنات المسجلين على منظومة "ايفاكس" والمنتمين للفئة العمرية بين 50-60 سنة لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وشددت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على ضرورة التزام كافة المعنيين بالمواعيد واحترام التوقيت المحدد لتلقي التلقيح وذلك قصد احكام تنظيم عملية الاستقبال بالمراكز والتطعيم بجرعة اللقاح في ظروف ملائمة


ولفتت الوزارة الى تواصل عملية دعوة وتطعيم المواطنات والمواطنين المنتمين للفئة العمرية فوق 60 سنة بالتوازي مع الشروع في دعوة الفئة العمرية 50-60 سنة

كما جددت الوزارة دعوتها كل المواطنات والمواطنين الى التسجيل على منظومة "ايفاكس" عبر الموقع المخصص لذلك على ⁦www.‪evax.tn‬⁩
وعلى الرقم الأخضر 80.10.20.21 وعبر "اس ام اس" على الرقم 85.355

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