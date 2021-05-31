تأجيل الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار إلى سنة 2022

وات -

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن تأجيل الدورة الواحدة والعشرين (21) لمنتدى تونس للاستثمار، الذي دأبت على تنظيمه في شهر جوان من كل سنة ومرّة كلّ سنتين منذ سنة 2015، نتيجة للظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه تونس على غرار مختلف دول العالم.وأكد المدير العام للوكالة عبد الباسط الغانمي في تصريح لــ(وات)، أن قرار التأجيل إلى سنة 2022 جاء استنادا إلى رؤية استباقية تتمثل في صعوبة انعقاد المنتدى بصفة فعلية في تاريخه المعتاد نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا وما تبعها من متغيرات منها إجراءات إغلاق المطارات المفروضة في العديد من البلدان ومنع السفر الذي يحُول دون إمكانية مشاركة الوفود الأجنبية في أعمال المنتدى.ويمثل منتدى تونس للاستثمار، أهم التظاهرات الترويجية والحدث الأبرز في مجال الاستثمار والأعمال والمرسّخ في الأجندة الاقتصادية العالمية لأغلب المستثمرين والمجمّعات الاقتصادية الدولية.وتسعى الوكالة من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية إلى استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وصانعي القرار على المستوى العالمي، فضلا عن نخبة من المسؤولين والفاعلين في مجال الاستثمار من تونس، بهدف تقديم المزايا التفاضلية الداعمة لتنافسية موقع تونس وجاذبيته ضمن رؤية استشرافية تدعّم الانتماء إلى سلاسل القيمة العالمية وعبر فسح المجال للتباحث حول فرص الاستثمار المُمكنة ومن خلال تتويج المؤسسات الأجنبية التي ساهمت في تحقيق التنمية في تونس.ويشار إلى أن دورة 2019 تميزت بحضور 1320 مشاركا موزعين بين 1059 تونسيا و261 أجنبيا من 38 دولة شقيقة وصديقة.وتجدر الملاحظة أن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على تونس سجل هبوطا حادا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 بنسبة 6ر31 بالمائة.