الحمامات: نحو 150 متسابقا من 25 بلدا يشاركون في دورة تونس الدولية المفتوحة لمسابقات التريأتلون يومي 29 و 30 ماي

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اعطيت اليوم اشارة انطلاق دورة تونس الدولية المفتوحة للتريأتلون والتي تجمع سباقات في السباحة وسباق الدراجات والعدو بمشاركة نحو 150 متسابقا من 25 بلدا من القارات الخمس من بينهم 29 عداء من تونس (شبان و اواسط ونخبة) وفق ما اعلنه رئيس الجامعة التونسية للترياتلون والباراترياتلون صابر الغربي في تصريخ لوكالة /وات/.واشار الغربي الى ان هذه الدورة الدولية المفتوحة هي دورة معتمدة من الاتحاد الدولي لمسابقات التريأتلون منذ سنة 2017 وتندرج في اطار سلسلة التظاهرات الدولية المؤهلة للالعاب الاولمبية والتي يتولى في اطارها المتسابقون تجميع النقاط المؤهلة للالعاب الاولمبية مبرزا انه يتم في ذات الاطار تنظيم البطولة العربية والافريقية بالنسبة للمتسابقين من البلدان العربية والافريقية.وبين ان دورة تونس الدولية مدرجة بالجدول السنوي لمسابقات الاتحاد الدولي وتعد حدثا متميزا بالنسبة للجامعة التونسية للتريأتلون والباراتريأتلون خاصة وانها جامعة فتية احدثت منذ سنة 2014 مبرزا بالمناسبة بان الجامعة التونسية نالت شرف تنظيم تظاهرة دولية جديدة " كروس تريأتلون " بمدينة الشابة في شهر جويلية القادم.واوضح ان الفائزين في مسابقات هذه الدورة الدولية المفتوحة من غير الافارقة والعرب سيعززون ارصدتهم من النقاط للترشح للالعاب الاولمبية على ان يتوج المتسابقون من البلدان العربية والافريقية بالبطولات الافريقية والعربية.واشار الى ان الفترة التاهيلية للالعاب الاولمبية بطوكيو فتحت خلال الفترة من 1 ماي الى 14 جوان واقتصرت بالنسبة للبلدان الافريقية والعربية على دورتين الاولى بتونس اليوم والثانية بمصر وهي البطولة الافريقية في شرم الشيخ.وابرز بخصوص الحظوظ التونسية ان للمتسابقتين انس العجيلي وسارة الاجنف حظوظا كبيرة لتحسين رصيدهما من النقاط للتاهل للالعاب الاولمبية بالاضافة الى فتحي الزوينخي الذي تبقى له حظوظا وافرة للتاهل في مسابقات الباراتريأتلون بعد حصوله على المرتبة الخامسة في كاس العالم مؤخرا واستعداده للمشاركة في ثلاث دورات جديدة لتحسين رصيده من النقاط المؤهلة للالعاب البارا أولمبية.ولاحظ ان الجامعة التونسية حرصت على استغلال هذا الحدث الرياضي الهام والفضاء الذي تمت تهيئته بالمناسبة بالمحطة السياحية ياسمين الحمامات لتنظيم المرحلة الاولى من كأس تونس للتريأتلون بداية من يوم غد الاحد.