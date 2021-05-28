كاس تونس - الدور ثمن النهائي - تعيين الحكام

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الدور ثمن النهائي لكس تونس ( نسخة صالح بن يوسف) التي ستدور يومي السبت والاحد .كل المقابلات تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال
- يوم السبت 29 ماي
ملعب برج السدرية
الاتحاد الرياضي ببرج السدرية - الاتحاد الرياضي المنستيري / الحكم محمد الفني
ملعب قفصة- القمودي
الملعب الرياضي القفصي - النادي الرياضي الصفاقسي / الحكم اسامة رزق الله
يوم الاحد 30 ماي
ملعب سليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم عامر شوشان
مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم محرز المالكي
ملعب طبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الافريقي / الحكم بديس بن صالح
ملعب الملاسين
النادي الأولمبي للنقل - النادي الرياضي البنبلي / الحكم اشرف الحركاتي
ملعب جلمة
النسر الرياضي بجلمة - النجم الرياضي بالمتلوي / الحكم كريم الخميري
ملعب اريانة
الجمعية الرياضية باريانة - الأولمبي الباجي / الحكم يوسف السرايري
- يوم السبت 29 ماي
ملعب برج السدرية
الاتحاد الرياضي ببرج السدرية - الاتحاد الرياضي المنستيري / الحكم محمد الفني
ملعب قفصة- القمودي
الملعب الرياضي القفصي - النادي الرياضي الصفاقسي / الحكم اسامة رزق الله
يوم الاحد 30 ماي
ملعب سليمان
المستقبل الرياضي بسليمان - الاتحاد الرياضي ببنقردان / الحكم عامر شوشان
مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الرياضي الساحلي / الحكم محرز المالكي
ملعب طبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الافريقي / الحكم بديس بن صالح
ملعب الملاسين
النادي الأولمبي للنقل - النادي الرياضي البنبلي / الحكم اشرف الحركاتي
ملعب جلمة
النسر الرياضي بجلمة - النجم الرياضي بالمتلوي / الحكم كريم الخميري
ملعب اريانة
الجمعية الرياضية باريانة - الأولمبي الباجي / الحكم يوسف السرايري
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