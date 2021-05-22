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كاس تونس لكرة القدم - نتائج مقابلات الدور التمهيدي

Publié le Samedi 22 Mai 2021 - 17:58 قراءة: 0 د, 59 ث
في ما يلي نتائج مقابلات الدور التمهيدي لكاس تونس لكرة القدم "نسخة صالح بن يوسف" التي دارت اليوم السبت:

مارث الرياضية - امل بوحجلة 1-0
جمعية اريانة - الملعب الصفاقسي 2-0

النادي البنبلي - اتحاد قصيبة المديوني 5-3 ض ج (الوقت الاصلي 1-1)
نادي كرة القدم بالجريصة - الملعب القفصي 3-4 ض ج (الوقت الاصلي 1-1)
الاهلي الصفاقسي - الترجي الجرجيسي 0-1
مكارم المهدية - البعث الرياضي ببوحجلة (انسحاب بعث بوحجلة)


-الاحد 23 ماي
في النفيضة - س 15
النفيضة الرياضية - نادي الروحية
في البصيري - س 15
نادي كرة القدم ببنزرت - نادي حمام الانف
في بني خداش - س 15
جمعية بني خداش - المرجان الرياضي بطبرقة
في خنيس - س 15
النادي الخنيسي - امل حمام سوسة
في نفطة - س 15
امل حزوة - هلال الرديف
في الحمامات - س 15
ملتقى بئر بورقبة - الاولمبي للنقل
الامل الرياضي بالرقبة تطاوين - مستقبل قابس (انسحاب مستقبل قابس)
الاتحاد القرطجاني - قوافل قفصة (انسحاب قوافل قفصة )

ملاحظة: نسر جلمة - اتحاد منزل بوزيان - اتحاد برج السدرية - كوكب زاوية سوسة معفاة.

في صورة انتهاء المقابلة في وقتها الاصلي بالتعادل يقع اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتعيين الفائز.

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