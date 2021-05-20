الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 20 ماي 2021

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سيدي بوزيد : تسجيل وفاة واحدة و114 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 41 مصابا

توزر: حملة ميدانية بمعتمدية تمغزة لتسجيل كبار السن في منظومة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

قابس: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

توزر: حملة ميدانية بمعتمدية تمغزة لتسجيل كبار السن في منظومة التلقيح ضد فيروس "كورونا"

فتح مركز للتلقيح ضد فيروس "كورونا" بجرجيس يوم غد الجمعة

مدنين: تسجيل حالتي وفاة و63 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

سليانة: تسجيل حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: 513 وفاة من مجموع 18875 إصابة منذ بداية الجائحة

الكاف: تسجيل 03 وفيات و43 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"

باجة : تسجيل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الجهة

نابل : تسجيل 5 وفيات وارتفاع عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية إلى 96 حالة

سجّلت اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة و41 حالة شفاء حسب ما أكده بشير سعيدي كاهية مدير الرعاية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تصريح لــ(وات)، ويرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 8586 حالة منها 7127 حالة شفاء في حين أدّت 279 منها إلى وفاة المصابين.وتحتلّ معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات سيدي بوزيد الغربية ب3219 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب959 حالة ثم الرقاب ب 759 حالة ثم المكناسي 677 ثم المزونة ب604 حالة ثم أولاد حفوز ب498 حالة ثم السبالة ب 381 حالة ثم بئر الحفي 336 حالة ثم جلمة ب321 حالة ثم السوق الجديد ب314 حالة ثم بن عون ب 267 حالة ثم منزل بوزيان ب 166 حالة وأخيرا السعيدة 85 حالة.وبلغ عدد المصابين المقيمين بالمؤسسات الصحية في سيدي بوزيد إلى 54 شخصا بعد إيواء 7 مصابين اليوم الخميس وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس كورونا 33319 بعد رفع 456 عينة اليوم.شملت الحملة الجهوية لتسجيل كبار السن ضمن منظومة التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد بولاية توزر مجموعة من المناطق والتجمّعات السكنية في معتمدية تمغزة لتتواصل على امتداد 3 أيام في هذه المعتمدية بعد أن شملت بداية هذا الأسبوع معتمدية حزوة، وفق المنسّق الجهوي لبرنامج "عزيمة" جمال محاجبة.وبين محاجبة، في تصريح لـ"وات"، أن الحملة التي ينفّذها برنامج "عزيمة" بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، والإدارة الجهوية للصحة، وعدد من مكوّنات المجتمع المدني تهدف الى التسجيل والقيام بالتطعيم على عين المكان بواسطة فرق صحية متنقلة.ولاقت الحملة، وفق ذات المصدر، اقبالا من كبار السن وحتى بقية الفئات بتسجيل المئات منهم، لا سيما وأن الحملة ركّزت على اقناع المواطنين للتسجيل في منظومة التلقيح والاقبال عليه، موضحا أن الحملة متواصلة لتشمل كافة معتمديات الولاية من خلال التنقل الى المساكن والاتصال المباشر بالمواطنين المعنيين بالتسجيل.قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح ل(وات) بأن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 169 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 35 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابيةواشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 14 اصابة بقابس الجنوبية و05 اصابات بوذرف و04 اصابات بمارث و03 اصابات بكل من قابس الغربية وقابس المدينة واصابتين (02) بكل من غنوش والحامة واصابة واحدة (01) بكل من مطماطة الجديدة ومنزل الحبيب.وأوضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 12973 شخصا من بين 13248 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 275 حالة من بينها 63 حالة بقابس الجنوبية و49 حالة بالحامة و42 حالة بوذرف و34 حالة بمارث.ويبلغ عدد المرضى المقيمين بأقسام كوفيد 19 بمستشفيات ولاية قابس، 39 مريضا ومريضة من بينهم 06 مرضى يقيمون بقسم العناية المركزة بوحدة كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقابس.شملت الحملة الجهوية لتسجيل كبار السن ضمن منظومة التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد بولاية توزر مجموعة من المناطق والتجمّعات السكنية في معتمدية تمغزة لتتواصل على امتداد 3 أيام في هذه المعتمدية بعد أن شملت بداية هذا الأسبوع معتمدية حزوة، وفق المنسّق الجهوي لبرنامج "عزيمة" جمال محاجبة.وبين محاجبة، في تصريح لـ"وات"، أن الحملة التي ينفّذها برنامج "عزيمة" بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، والإدارة الجهوية للصحة، وعدد من مكوّنات المجتمع المدني تهدف الى التسجيل والقيام بالتطعيم على عين المكان بواسطة فرق صحية متنقلة.ولاقت الحملة، وفق ذات المصدر، اقبالا من كبار السن وحتى بقية الفئات بتسجيل المئات منهم، لا سيما وأن الحملة ركّزت على اقناع المواطنين للتسجيل في منظومة التلقيح والاقبال عليه، موضحا أن الحملة متواصلة لتشمل كافة معتمديات الولاية من خلال التنقل الى المساكن والاتصال المباشر بالمواطنين المعنيين بالتسجيل.ينتظر ان يفتح، يوم غد الجمعة، بولاية مدنين، مركز تلقيح جديد سيكون بجرجيس لتقديم خدمات جرعات التلقيح ضد فيروس "كورونا" لسكان المعتمدية الذين يتنقلون حاليا اما الى جربة او مدنين لتلقي جرعاتهم وهو ما يقرب الخدمات ويخفف العبء والاكتظاظ على المركزين الجهويين للتلقيح، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).كما سيعزز مركز التلقيح الجديد، وهو الثالث بالولاية، خدمات التطعيم بولاية مدنين، خاصة وانه سيشتغل في حصص مسائية، وقد وصل عدد الملقحين بالولاية الى 28989 شخصا حيث تم يوم امس الاربعاء تطعيم 856 شخصا بين المركز الجهوي للتلقيح بمدنين وجربة حومة السوق، في انتظار فتح مراكز محلية اخرى للتلقيحتراجعت حالات الوفاة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد الى حالتين يوم امس الاربعاء، ليصل العدد الجملي لوفيات هذا الفيروس الى 596 حالة، الا ان هذا التراجع لن يكون مستقرا نظرا الى ان التوقعات تشير الى تسجيل اعداد لن تقل عن المعدل اليومي المسجل منذ مدة بالجهة، اي بين 4 و5 وفايات ، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وشهدت الارقام اليومية المسجلة للاصابات بالفيروس تراجعا مستقرا مقارنة بعدد العينات، حيث سجلت الجهة يوم امس الاربعاء، 63 اصابة محلية جديدة من جملة 800 عينة، وتطور بذلك العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 14488 اصابة.وتوزعت الحالات الايجابية الجديدة بين حومة السوق ب13 حالة و9 حالات بكل من ميدون وجرجيس وسيدي مخلوف و7 حالات ببن قردان و6 حالات بمدنين الشمالية و5 حالات بمدنين الجنوبية و3 حالات باجيم وحالتين ايجابيتين ببني خداش.اما حالات الشفاء فبلغت 54 حالة شفاء منها 12 حالة ببن قردان و10 حالة بمدنين الجنوبية و8 حالات بكل من حومة السوق ومدنين الشمالية و6 حالات بسيدي مخلوف و5 حالات بميدون و3 حالات بجرجيس وحالتي شفاء ببني خداش ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 13492 حالة شفاء.سجلت ولاية سليانة أمس الإربعاء حالة وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 4969 حالة مؤكدةوذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة عماد الصغير ل(وات) بأن الإصابات الجديدة تتوزع بين 12 إصابة بالروحية و18 اصابة بمكثر و25 اصابة ببوعرادة و4 اصابات بمعتمديتي برقو وكسرى وإصابتين بكل من سليانة المدينة والكريب وسيدي بورويسوأضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 27 حالة من بينها 5 حالات بالانعاش و 22 حالة بالمستشفيات المحليةيذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 210 حالاتارتفع مجموع المصابين فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير إلى 18 ألفا و875 إصابة أدّت 513 منها إلى الوفاة في حين تعافى 17 ألفا و521 مصابا خلال الفترة بين مارس 2020 و18 ماي 2021 وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وسجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير إلى غاية 18 ماي الجاري 841 حالة نشطة، و74 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد مقيمة بمؤسسات صحية منها 41 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي بلغت نسبة اشغال أسرة "كوفيد" بقسم الإنعاش والعناية المركزة به 69 فاصل 7 في المائة في الوقت الذي بلغت النسبة الجهوية لاشغال أسرة "كوفيد" 46 فاصل 3 في المائة.وتواصل تصنيف ولاية المنستير ذات مستوى اختطار مرتفع إذ سجّلت أثناء 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 18 ماي الجاري 79 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن. وحافظت على مستوى اختطار مرتفع جدّا معتمديات الساحلين 163 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وبنبلبة 135 إصابة، وطبلبة 110 إصابة وهي تسجل تطورا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن، والوردانين 103 إصابات، والمنستير 102 من الإصابات. وتصنف ذات مستوى اختطار مرتفع معتمديات قصيبة المديوني 79 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وقصر هلال 73 إصابة، والمكنين 59 إصابة، والبقالطة 59 إصابة، وذات مستوى اختطار متوسط معتمديات جمال 47 إصابة، وبني حسان 41 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن في حين تراجع تصنيف معتمدية زرمدين إلى اختطار ضعيف 9 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن.وتتواصل حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد بالجهة الصحية بالمنستير حيث لقّح 30 ألفا و5 أشخاص من بينهم 18 ألفا و807 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية وذلك في الفترة الممتدة بين 13 مارس 2021 و19 ماي 2021.سجلت ولاية الكاف، اليوم الخميس، في آخر احصائية حول الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة 03 وفيات و43 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 128 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 17 ماي الجاريويرتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء، وفق نفس الاحصائية اليومية الجديدة، إلى 278 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8527 حالة، تماثل منها 8135 للشفاء، فيما يقيم حاليا في المستشفيات 75 شخصا، منهم 16 شخصا في اقسام الانعاش والعلاج المركزكما يخضع 392 شخصا للحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة خلال ال10 ايام الاخيرة، بما يشير وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني ل(وات) الى تواصل إنتشار الوباء "بوتيرة مرتفعة" وهو ما يستوجب "مزيدا من اليقظة والحذر واحترام البرتوكول الصحي في كل جوانبه حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى بالفيروس في الجهة".ارتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية باجة الى 206 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين حيث توفّي رجل عمره 55 سنة وامراة عمرها 88 سنة.وأثبتت التحاليل الفيروسية المجراة أيّام 17 و18 و19 ماي الجاري وجود 135 إصابة جديدة بالفيروس منها 84 اصابة بمدينة باجة التى اكتشفت بها مؤخرا السلالة البريطانية للفيروس وتوزعت بقية الاصابات على معتمديات تستور (15 حالة) وعمدون (4 حالات) ومجاز الباب (8 حالات) ونفزة (9 حالات) وتبرسق (12حالة) وتيبار(3 حالات) ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة بالجهى الى 6483 حالة من جملة 19861 تحليلا تمّ إجراوها.ووصلت نسبة التعافي من الفيروس حتى امس الى 93,45 بالمائة وذلك بعد تسجيل تعافي 6053 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة .سجّلت ولاية نابل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 688 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ورد في التحيين الدوري الصادر مساء الاربعاء عن الإدارة الجهوية للصحة في علاقة بانتشار الفيروس.وتتوزّع حالات الوفيات الأخيرة المسجّلة على معتمديات منزل تميم وبني خيار وقربة وقرمبالية وسليمان وتتراوح أعمار المتوفّين بين 69 و89 سنة.وسجّلت ايضا حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس ارتفاعا لتبلغ إلى غاية أمس الأربعاء، وفق ذات التحيين، 96 حالة إيواءوأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 284 تحليلا عن تسجيل 82 إصابة جديدة ليبلغ مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 20537 حالة من بينها 923 حالة نشطة لا تزال حاملة للفيروس.