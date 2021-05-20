الشروع في استغلال أول مركب تربوي في منطقة البحر الأزرق في سبتمبر 2024

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ينتظر أن يشرع في استغلال أول مركب تربوي في منطقة البحر الأزرق التابعة لبلدية المرسى والذي يحتوي على مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومعهد ثانوي وروضة بلدية ومطعم مركزي وفضاء رياضي في سبتمبر 2024، وفق ما كشفه لمكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج الطيب.ويندرج هذا المشروع النموذجي في إطار برنامج تطوير المؤسسات التربوية الذي ينجز بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار وسيقع لاحقا تعميم هذه التجربة في عدة ولايات أخرى.وقال الحاج الطيب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هذا المركب الذي انطلقت عملية تشييده في جوان 2019 سيتم إنجازه على مساحة 5 هكتارات وبقيمة جملية أولية تناهز 12 مليون دينار.وأوضح الحاج الطيب أن هذا المركب التربوي سيخفف العبء على بقية المؤسسات التربوية المجاورة في منطقة البحر الأزرق التي تشهد كثافة من حيث عدد التلاميذ، مشيرا إلى أن المدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق تستقطب أكثر من 1300 تلميذ. ومن المنتظر يستقطب المركب التربوي نحو 2000 تلميذ.يشار إلى أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أدى صباح اليوم الأربعاء زيارة عمل للاطلاع على مدى تقدم إنجاز هذا المشروع.