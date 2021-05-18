مدنين: تواصل التحركات المساندة للقضية الفلسطينية

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تتواصل بولاية مدنين التحركات المساندة الشعب الفلسطيني والتضامن مع أبناء هذا الشعب في مقاومة الاعتداء الغاشم الذي يسلّطه العدوان الاسرائيلي عليه، حيث انتظمت، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بمدنين نفذها المحامون، بدعوة من عمادة المحامين، عبّروا فيها عن الموقف الثابت للمحاماة المساند للقضية الفلسطينية ولحق الفلسطينيين المشروع والداعم للمقاومة كسبيل وحيد لتحرير الارض المغتصبة.وانتظمت كذلك اليوم مسيرة تضامنية مع القضية الفلسطينية ببن قردان بدعوة من الاتحاد المحلي للشغل وعدة منظمات، وقد جابت الشارع الرئيسي للمدينة ورفع فيها المتظاهرون مطلب سن قانون تجريم التطبيع، مشددين على ان القضية الفلسطينية قضية الامة العربية ولا تنازل على القدس الشريف كعاصمة لفلسطين العربية.وكما استهل استئناف الدروس يوم امس الاثنين برفع العلم الفلسطيني بساحات المؤسسات التربوية، بادرت اليوم بلدية جرجيس برفع العلمين التونسي والفلسطيني معا امام قصر البلدية في حركة رمزية تعبيرا عن مساندتها ودعمها للقضية الفلسطينية.وبادرت بلدية جربة ميدون بتسمية احد شوارعها باسم سامي بلحاج علي اصيل المنطقة وهو احد الشهداء التونسيين الثمانية الذين استُرجعت رفاتهم في اطار تبادل الاسرى بين لبنان واسرائيل بعد ان استشهد في عملية طابا سنة 1995.يذكر ان عدة مسيرات انتظمت بمدنين، وجربة، وجرجيس، وبن قردان، وبني خداش، شاركت فيها كل الفئات ومكونات المجتمع المدني التي اعتبرت القضية الفلسطينة قضية وطن وامة.