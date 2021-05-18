آفاق تونس يدين بشدّة جرائم الإحتلال الصهيوني ضدّ الفلسطينيين ويدعو إلى حملة تضامنية رسمية مع الشعب الفلسطيني

وات - أدان حزب آفاق تونس بشدّة جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها قوّات الإحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطنيين العُزّل واستهداف الأطفال والنساء في قطاع غزّة والضفة الغربية.
وندّد في بيان له ب"التعتيم المُمَنهج وتغيير الوقائع إزاء هذه الجرائم البشعة بما يخدم مصالح الإحتلال الصهيوني ومسانديه مؤكّدا على أن المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في هذا الخصوص لا تقبل إزدواجية المعايير أو إاستثناء كيان غاصب" .
وعبّر حزب افاق تونس عن éمساندته المبدئيّة والثابتة للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة لكل اللاجئين" داعيا إلى "الإعلان عن حملة تضامنية رسمية مع الشعب الفلسطيني وحشد الدعم المالي والطبي للمساهمة في ملحمة الصمود والعزّة" .
وأكد أيضا دعمه لحق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الإحتلال بكل الوسائل التي تكفلها القوانين الدولية معتبرا أنّ وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب هو دليل على الإنحياز السافر الى جانب المُحتل وجرائمة.
كما عبّر عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية من خلال دعوتها المجموعة الدولية ومجلس الأمن لتحمّل مسؤوليتيهما إزاء المظلمة المتواصلة على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ لجرائم قوات الاحتلال.
وندّد في بيان له ب"التعتيم المُمَنهج وتغيير الوقائع إزاء هذه الجرائم البشعة بما يخدم مصالح الإحتلال الصهيوني ومسانديه مؤكّدا على أن المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في هذا الخصوص لا تقبل إزدواجية المعايير أو إاستثناء كيان غاصب" .
وعبّر حزب افاق تونس عن éمساندته المبدئيّة والثابتة للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة لكل اللاجئين" داعيا إلى "الإعلان عن حملة تضامنية رسمية مع الشعب الفلسطيني وحشد الدعم المالي والطبي للمساهمة في ملحمة الصمود والعزّة" .
وأكد أيضا دعمه لحق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الإحتلال بكل الوسائل التي تكفلها القوانين الدولية معتبرا أنّ وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب هو دليل على الإنحياز السافر الى جانب المُحتل وجرائمة.
كما عبّر عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية من خلال دعوتها المجموعة الدولية ومجلس الأمن لتحمّل مسؤوليتيهما إزاء المظلمة المتواصلة على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ لجرائم قوات الاحتلال.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 225956