آفاق تونس يدين بشدّة جرائم الإحتلال الصهيوني ضدّ الفلسطينيين ويدعو إلى حملة تضامنية رسمية مع الشعب الفلسطيني

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أدان حزب آفاق تونس بشدّة جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها قوّات الإحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطنيين العُزّل واستهداف الأطفال والنساء في قطاع غزّة والضفة الغربية.وندّد في بيان له ب"التعتيم المُمَنهج وتغيير الوقائع إزاء هذه الجرائم البشعة بما يخدم مصالح الإحتلال الصهيوني ومسانديه مؤكّدا على أن المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في هذا الخصوص لا تقبل إزدواجية المعايير أو إاستثناء كيان غاصب" .وعبّر حزب افاق تونس عن éمساندته المبدئيّة والثابتة للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة لكل اللاجئين" داعيا إلى "الإعلان عن حملة تضامنية رسمية مع الشعب الفلسطيني وحشد الدعم المالي والطبي للمساهمة في ملحمة الصمود والعزّة" .وأكد أيضا دعمه لحق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الإحتلال بكل الوسائل التي تكفلها القوانين الدولية معتبرا أنّ وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب هو دليل على الإنحياز السافر الى جانب المُحتل وجرائمة.كما عبّر عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية من خلال دعوتها المجموعة الدولية ومجلس الأمن لتحمّل مسؤوليتيهما إزاء المظلمة المتواصلة على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ لجرائم قوات الاحتلال.