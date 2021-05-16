مدنين : مسيرة سلمية بجربة نصرة للقضية الفلسطينية

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خرج اليوم الاحد مئات المواطنين بجزيرة جربة في مسيرة سلمية جابت الشارع الرئيسي لمدينة حومة السوق دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الصهيوني على شعب فلسطين في اراضيه المحتلة.ورفع المتظاهرون شعارات تدعو الى الاسراع بسن قانون تجريم التطبيع وتطالب المجتمع الدولي والحكومات بدعم الشعب الفلسطيني ووقف هذا العدوان الغاشم على الفلسطينيين معتبرين ان القضية الفلسطينية تبقى قضية الامة والوطن ستحظى دوما بدعم الشعب التونسي .وانتهى هذا التحرك المناصر للقضية الفلسطينية وللاقصى الشريف بوقفة موسيقية على ايقاعات الدبكة الفلسطينية رفع خلالها العلم الفلسطيني .ويذكران مسيرات ووقفات مماثلة تم تنظيمها امس السبت بمدنين وجرجيس تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين ولمطالبة مجلس النواب بسن قانون تجريم التطبيع.