النادي الصفاقسي ينهزم على ارضه امام شبيبة القبائل

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عقد النادي الصفاقسي مهمته في التاهل الى المربع الذهبي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بخسارته امام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي التي اقيمت يوم الاحد على ملعب الطيب المهيري.وللمرة الثالثة على التوالي في النسخة الحالية لمسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية، يعجز النادي الصفاقسي عن الانتصار على ملعبه بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين امام مواطنه النجم الساحلي 2-2 وجاراف السنغالي صفر-صفر.وكان فريق عاصمة الجنوب الذي خاض مباراته الاولى تحت قيادة مدربه الجديد حمادي الدو بعد حصول القطيعة مع الاسباني خوسيه مورسيا في طريقه نحو التقدم في النتيجة عندما تحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول اثر خطأ من الحارس الجزائري على فراس شواط غير ان الاخير اهدرها بعدما سدد خارج المرمى (45 زائد 1).ووجد النادي الصفاقسي نفسه متاخرا في النتيجة اثر مرور ساعة من عمر المباراة بعدما تمكن شبيبة القبائل من الحصول بدوره على ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة نفذها بنجاح رضا بن سايح بارضية زاحفة على يسار الحارس محمد الهادي قعلول (60).وسجل النادي الصفاقسي في الدقائق الاخيرة هدفا الغاه الحكم المصري محمود البنا بداعي وجود تسلل لتنتهي المواجهة باسبقية هامة للفريق الجزائري قبل مقابلة الاياب المقررة نهاية الاسبوع المقبل على ملعب غرة نوفمبر 1954 في تيزي وزو.