قفصة: خرق شبه كلّي للحجر الصحي الشامل وتذمر عدد من اصحاب محلات بيع الملابس من قرارات الحكومة

وات -

شهدت ولاية قفصة، اليوم الاثنين، ثاني أيام الحجر الصحي الشامل، حركية تجارية عادية واكتظاظا بمختلف المحلات التجارية المفتوحة للعموم ولا سيما محلات بيع الحلويات والملابس، اضافة الى ازدحام المواطنين بشبابيك البريد والبنوك دون التقيّد بقرار الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة، وفق ما عاينه صحفي وات بالجهة.وكان عدد من أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة فتحوا أبواب محلاتهم منذ ساعات الصباح الأولى أمام الحرفاء دون التقيد بالجحر الصحي الشامل، معتبرين ان قرار الحكومة لم يكن في محله خاصة وان هذا القطاع حساس ويساهم في تشغيل عدد هام من اليد العاملة.واعتبر عبد الحميد، صاحب محل تجاري لبيع الملابس، قرار الحجر الصحي الشامل غير صائب، وان إستثناء عدد من القطاعات من العمل خلال فترة العيد من بينها قطاع بيع الملابس غير مقبول خاصة وانه يعيش ركودا وتراجعا في المبيعات عمق ديون العاملين فيه إلى درجة العجز عن تسديدها للموزعين.بدوره، صرح الطيب بوزيان، احد متساكني قفصة، قرار الحجر الصحي الشامل خاطئا، في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة للبلاد والتي تتطلب مزيدا من اليقظة، وسيساهم هذا القرار في تضرر عدد من التجار والحرفيين الذين كانوا يعتمدون على فترة الاعياد والمناسبات لتسويق مبيعاتهم.يذكر ان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كان قد أعلن يوم الجمعة المنقضي، خلال ندوة صحفية، عن جملة من الاجراءات الجديدة لمجابهة فيروس كورونا من بينها إقرار حجر صحي شامل بداية من يوم السبت 9 ماي منتصف الليل الى يوم الأحد 16 ماي 2021 الخامسة صباحا وحظر التجول بداية من 19:00 مساء إلى 05:00 صباحا، ومنع التنقل بين المدن.