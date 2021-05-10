بنزرت: قرارات بغلق 4 محلات لبيع التبغ والفواكه الجافة والخضر والغلال ومخبزة غير مصنفة

وات - أصدرت السلطات الجهوية ببنزرت، قرارات غلق لمحلين لبيع التبغ والفواكه الجافة بمعتمدية العالية، وذلك بسبب عدم احترام تراتيب البيع القانونية وعدم الاستظهار بفواتير الشراء والزيادة في الأسعار، وفق ما ذكره مصدر جهوي مسؤول.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان اتخاذ مثل هذه القرارات، تم عقب اجراء حملات رقابية مشتركة من قبل المصالح التجارية والأمنية والصحية وغيرهم من الهياكل الرقابية الجهوية والمحلية، على المحلات العمومية المفتوحة للعموم نهاية شهر أفريل المنقضي.

وأضاف، أنه تم في ذات السياق، إصدار قراري (02) غلق لمحلين لبيع الخضر والغلال، واقعين بمعتمديتي العالية وراس الجبل، لمخالفتهما إجراءات البيع القانونية وعدم الاستظهار بالفواتير والزيادة في الأسعار، الى جانب غلق مخبزة غير مصنفة بمنزل بورقيبة، لاخلال صاحبها بتراتيب الدعم وتوجيه الفرينة المدعمة الموجهة لصناعة الخبز لصناعة المرطبات.



