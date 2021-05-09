اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تعقد جسلتها العامة الانتخابية يوم 12 جوان القادم

اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية في بلاغ صادر يوم الاحد انها ستعقد جلستها العامة الانتخابية للفترة 2021-2024 يوم السبت 12 جوان القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا بتونس العاصمة.واضافت ان جدول الاعمال يتضمن تلاوة التقريرين الاداري والمالي للفترة الممتدة من 1 جانفي الى 31 ماي 2021 والمصادقة عليهما والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات الى جانب اعتماد انتخاب الممثل عن الرياضيين صلب عضوية اللجنة التنفيذية وتحديد تركيبة لجنة الاخلاقيات على ان يتم اثرها انتخاب اعضاء مجلس التحكيم الرياضي وانتخاب رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية واعضاء اللجنة التنفيذية.ويتعين على الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات ايداع ملفاتهم قبل 15 يوما على اقصى تقدير من موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.