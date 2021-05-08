وزير الصحة: تسجيل حالتي اصابة بالسلالة الجنوب افريقية من فيروس كورونا

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قال وزير الصحة، فوزي مهدي، السبت برادس، ان التقطيع الجيني اثبت وجود حالتين للإصابة بالسلالة الجنوب افريقية لفيروس كورونا بتونس.وحذر الوزير، خلال اشرافه على تسلم شحنات من الاكسجين وصلت اليوم الى ميناء رادس، من خطورة الوضع الوبائي الذي ينذر بالمرور الى الموجة الرابعة وهي الأخطر على الإطلاق وفق تعبيره.واكد على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الشامل مشددا على مسؤولية الجميع في حماية الانفس وعدم المواصلة في ما اسماه ب"التهور" من خلال التجمعات والمعايدات والاكتظاظ في وسائل النقل نظرا لصعوبة الظروف الصحية في البلاد.وفي ما يتعلق بالتلاقيح بين الوزير ان نسقها يشهد ارتفاعا متواصلا حيث بلغ عددها امس قرابة 21 الف تلقيح مشددا على ان الوزارة ملتزمة بالعمل على تمتيع 3 مليون تونسي بالتلقيح موفى شهر جوان و5,5 مليون مع نهاية السنةواعلن المهدي عن فتح مركزين وطنيين للتلقيح أحدهما يوم الاثنين القادم بصفاقس والاخر قريبا بقصر المؤتمرات بالعاصمة، لينضافوا بذلك الى 51 مركزا جهويا تم فتحها في كامل تراب الجمهورية الى جانب العمل على وضع مراكز الصحة الأساسية وحتى الصيدليات الخاصة على ذمة الحملة تسريعا لعمليات التلقيح وتامينا لاستفادة اكبر عدد ممكن من المواطنينواشار الى مواصلة عملية جلب كميات كبيرة من التلاقيح تامينا للتغطية الشاملة مؤكدا سلامة وجودة هذه التلاقيح المعتمدة في عديد الدول.