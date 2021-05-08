فريق من المتطوعين اليابانيين سيعودن قريبا الى تونس

أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أن فريقا من الشبان المتطوعين اليابانيين سيعودون قريبا إلى تونس للعمل في المجال الإجتماعي والثقافي.وأضافت الوكالة، التي لم تقدم المزيد من المعطيات حول تاريخ العودة الى تونس ، ان هؤلاء الشبان عادوا الى اليابان بفعل جائجة كوفيد-19 بعد ان شرعوا في العمل منذ ديسمبر 2019 في تونس .ولاحظت الوكالة، في نشريتها ، ان أكثر من 500 متطوع عملوا في تونس بتناغم مع شركاء من تونس في مجال التكوين المهني إلى جانب المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية.