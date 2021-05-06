فريق المدرب التونسي سامي الطرابلسي نادي السيلية يتوج بكاس الاتحاد القطري لكرة القدم

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توج فريق السيلية بلقب النسخة الاولى لبطولة كاس الاتحاد القطري لكرة القدم بفوزه على فريق المرخية 1 / صفر في المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين امس على ملعب حمد بن خليفة.وسجل هدف المباراة الوحيد تياجو بيزيرا في الدقيقة 74 .وكان السيلية الذي يدربه التونسي سامي الطرابلسي قد تأهل الى النهائي بعد فوزه على العربي 3 / 1 بينما تأهل المرخية بعد فوزه على الغرافة 5 / 3 في مباراتي نصف النهائي .واقيمت منافسات النسخة الأولى من بطولة كاس الاتحاد القطري لكرة القدم بمشاركة 17 فريقا من أندية الدرجتين الأولى والثانية، باستثناء أندية الريان والدحيل والسد والتي شاركت في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وقاد الاطار الفني التونسي بقيادة المدرب سامي الطرابلسي فريقه السيلية الى إلى لقبه الثاني هذا الموسم بعدما كان قد توج بطلا لـ"كأس أوريدو" لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على الريان (2-0) في المباراة التي جرت يوم 26 مارس.وغاب المدرب سامي الطرابلسي عن المباراة باعتبار وجوده خارج قطر وحضر الاطار الفني المساعد والمتكون من التونسيين أمين فريخة ومراد الغربي وهشام الجزيري ) حفل التتويج امس.