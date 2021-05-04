بنزرت: تنفيذ21 قرار غلق لمحلات تجارية و7 قرارات منع من التزود بالمواد المدعمة منذ مطلع شهر رمضان المعظم

وات -

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ياسر بن خليفة، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الرقابية المشتركة تولت منذ شهر رمضان المعظم من تنفيذ 20 قرار غلق لمحلات مفتوحة للعموم تعمد أصحابها مخالفة تراتيب العمل التجاري القانوني .وأضاف ذات المصدر في تصريح لـ "وات" ان ذات الأجهزة الرقابية التابعة للجنة الجهوية للتصدي للاحتكار والتهريب ، تولت تنفيذ 7 قرارات منع من التزود بالمواد المدعمة لمهنيين تجاوزوا النصوص القانونية وتعمّدوا توجيه تلك المواد في غير مسالكها القانونية.وبيّن ان الفرق الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بمعية بقية الهياكل المتداخلة من أمن وحرس وطنيين، وصحة، وديوانة، وفلاحة، وشرط، وحرس بلديين، وشرطة بيئية، نفذت، خلال ذات الفترة، ما يزيد عن 6600 زيارة تفقدية افضت الى تحرير حوالي 806 مخالفات اغلبها لدى باعة التفصيل وعلى الطرقات.وابرز ان هذه الحملات الرقابية افضت إلى حجز 1500 كلغ من التمور، وحوالي 555 قنطار من الفرينة، و 250 كلغ من السداري، و 337 علبة تبغ، و 640 لتر من الزيت المدعم، و500 كلغ من سمك التونة الأحمر الفاسد، و 12 قارورة غاز منزلي.يشار إلى ان خلية معالجة الشكايات والتدخل السريع التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تلقت خلال الايام العشرين الماضية من الشهر الكريم 9 شكايات تم التدخل فيها في الابان وفضها، وفق تأكيد نفس المصدر .