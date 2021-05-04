بنزرت: تنفيذ اكثر من 20 قرار إزالة وهدم للبناءات والتحوز الفوضوي للملك العمومي بمنطقة غار الملح

وات -

تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي حملات الحجز لمواد البناء وتنفيذ قرارات الهدم والازالة للبناءات العشوائية وكل مظاهر التحوز الفوضوي للملك العمومي البحري والترابي والغابي بمنطقة غار الملح والتي تعمد أصحابها مخالفة اللوائح القانونية بشان إنجازها.وشملت الحملة اليوم، وفق ما افاد به (وات) والي الجهة محمد قويدر، منطقة البحيرة او السبخة بتنفيذ قرار إزالة لبناية بصدد الانشاء على الملك العمومي البحري، كما تم في ذات السياق تنفيذ قراري (02) تحوز وسدم (غلق) لبئر تم حفره سرا بمنطقة باجو دون التزام بالإجراءات والضوابط القانونية.وأوضح والي بنزرت في ذات التصريح ان حملات الازالة تهدف أساسا الى ايقاف نزيف التحوز والبناء الفوضوي والتعدي على الملك العمومي والخاص بمنطقة غار الملح وما بات يمثله الامر من عدم احترام للقانون، الى جانب تداعياته الخطيرة على منظومة التوازن البيئي لمنطقة مصنفة "رامسار".وأضاف ان الحملة متواصلة، وتم خلالها تنفيذ 16 قرار إزالة وهدم لبناءات واسوار واسس وجدران في اكثر من منطقة بالمعتمدية على غرار سيدي علي المكي والطريق 69 والعيون وباجو، الى جانب 4 قرارات إزالة تحوز للملك العمومي البحري وحجز لكميات من مواد ووسائل البناء التي تعمد أصحابها استعمالها لاقامة مجموعة بناءات ممتدة على مئات الهكتارات دون الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام الضوابط المؤطرة لذلك .يذكر ان والي بنزرت اكد في تصريح سابق ل(وات) انه تم الاذن منذ الجمعة الفارط لجميع المصالح الرقابية بتنفيذ حملة مشددة على البناءات العشوائية بمنطقة غار الملح الشاطئ وانفاذ القانون على الجميع دون استثناء وايقاف نزيف التعدي على القانون والملك الترابي والغابي والبحري، مبينا انه انه تم تسخير الة "تراكس" الاليات الضرورية للتنفيذ العاجل والاني لمختلف قرارات الهدم الممضاة وحجز كافة الاليات والمواد الموجودة بمختلف حضائر البناء غير القانونية .