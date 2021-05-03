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القصرين :المصالح الديوانية بالشبيكة تتدخل لتامين عملية تزويد عدد من الشاحنات بمادة الاكسيجين الطبي

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 17:39 قراءة: 0 د, 40 ث
وات - افادت مصالح الديوانة ببوشبكة من ولاية القصرين اليوم الاثنين بانها تولت توفير الطاقة الكهربائية من مولداتها الخاصة بأجهزة الكشف بالأشعة لإتمام عملية تزوّد عدد من الشاحنات التونسية بمادة الأوكسيجين .

وكان رئيس رئيس الحكومة هشام مشيشي اكد امس الأحد لدى اشرافه بوزارة الصحة بمركز العمليات الصحية الاستراتيجية على اجتماع بوزير الصحة والاطارات العليا بالوزارة، على العمل على ايجاد الحلول العملية لتجاوز نقص الاوكسيجين في المستشفيات العمومية قائلا "ان كل امكانيات الدولة موضوعة على ذمة وزارة الصحة حتى تستورد الاوكسيجين وتوفر كل الظروف الملائمة للعناية بالمواطن، ،. وطالب الجميع بالبحث عن حلول فورية لتوريد هذه المادة من بلدان قريبة من تونس باعتبار صعوبات النقل والتخزين.
وقد تم التنسيق العاجل مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تدخلت للترفيع في قوة التيار الكهربائي الخاص بعداد التيار الكهربائي الموجود خارج اروقة أجهزة الكشف بالأشعة بمعبر بوشبكة .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225202

Almokh  ()  |Lundi 03 Mai 2021 à 18h 32m |           
ما هذه المهازل؟ رفع قوّة عداد كهرباء ينزّل بالصفحة على أنه خبرهام



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