وزارة الصحة توفر شهادة الانتفاع بالتلقيح ضد فيورس كورونا المستجد

وات - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، في بيان لها أنها وضعت على ذمة الأشخاص الذين انتفعوا بالتلاقيح ضد فيروس كورونا المستجد رابطا يمكن الراغبين منهم في الحصول على شهادة الانتفاع بالتلقيح.
ويتعين على الأشخاص الذين انتفعوا بالتلقيح والراغبين في الحصول على شهادة الانتفاع بالتلقيح بإدخال رمز تسجيلهم في منظمة "إيفاكس" على الرابط التالي https://citoyen.evax.tn ثم إدخال رمز التثبيت الذي يصلهم على هاتفهم الجوال للتمكن من طباعة شهادة الانتفاع بالتلقيح.
وتمكن شهادة الانتفاع بالتلقيح الأشخاص الملقحين من الإدلاء بها وقت الضرورة لاسيما في أوقات السفر إلى الخارج للاستظهار بها للسلطات المعنية.
وما تزال عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تشهد نسقا بطيئا حيث بلغ العدد الإجمالي للملقحين في اليوم الـ51 من انطلاق عملية التطعيم 415.800 ملقح، منهم 101.444 تحصلوا على الجرعة الثانية من التلقيح. في المقابل بلغ عدد المسجلين في منظومة "إيفاكس" أكثر من مليون و485 ألف مواطن.
ويتعين على الأشخاص الذين انتفعوا بالتلقيح والراغبين في الحصول على شهادة الانتفاع بالتلقيح بإدخال رمز تسجيلهم في منظمة "إيفاكس" على الرابط التالي https://citoyen.evax.tn ثم إدخال رمز التثبيت الذي يصلهم على هاتفهم الجوال للتمكن من طباعة شهادة الانتفاع بالتلقيح.
وتمكن شهادة الانتفاع بالتلقيح الأشخاص الملقحين من الإدلاء بها وقت الضرورة لاسيما في أوقات السفر إلى الخارج للاستظهار بها للسلطات المعنية.
وما تزال عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تشهد نسقا بطيئا حيث بلغ العدد الإجمالي للملقحين في اليوم الـ51 من انطلاق عملية التطعيم 415.800 ملقح، منهم 101.444 تحصلوا على الجرعة الثانية من التلقيح. في المقابل بلغ عدد المسجلين في منظومة "إيفاكس" أكثر من مليون و485 ألف مواطن.
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