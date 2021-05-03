الرابطة 1 - هيثم القصعي يدير لقاء النادي الافريقي والترجي الرياضي

وات - تم تعيين الحكم هيثم القصعي لادارة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي المقرر بعد غد الاربعاء بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وفي ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 24:
الاربعاء 5 ماي
في رادس - س 13 و30
النادي الافريقي - الترجي الرياضي هيثم القصعي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال الطيف
في باجة - س 13 و30
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان ايمن النصري
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - نجم المتلوي نصر الله الجوادي
في القيروان - س 13 و30
شبيبة القيروان - النادي البنزرتي امير لوصيف
في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - مستقبل سليمان فرج عبد اللاوي
في تطاوين - س 13 و30
اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري الصادق السالمي
وفي ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة 24:
الاربعاء 5 ماي
في رادس - س 13 و30
النادي الافريقي - الترجي الرياضي هيثم القصعي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال الطيف
في باجة - س 13 و30
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان ايمن النصري
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - نجم المتلوي نصر الله الجوادي
في القيروان - س 13 و30
شبيبة القيروان - النادي البنزرتي امير لوصيف
في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - مستقبل سليمان فرج عبد اللاوي
في تطاوين - س 13 و30
اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري الصادق السالمي
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