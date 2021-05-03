الرابطة 1 - هيثم القصعي يدير لقاء النادي الافريقي والترجي الرياضي

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تم تعيين الحكم هيثم القصعي لادارة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي المقرر بعد غد الاربعاء بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.في رادس - س 13 و30النادي الافريقي - الترجي الرياضي هيثم القصعيفي باردو - س 13 و30الملعب التونسي - النجم الساحلي نضال الطيففي باجة - س 13 و30الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان ايمن النصريفي المهدية - س 13 و30مستقبل الرجيش - نجم المتلوي نصر الله الجواديفي القيروان - س 13 و30شبيبة القيروان - النادي البنزرتي امير لوصيففي صفاقس - س 13 و30النادي الصفاقسي - مستقبل سليمان فرج عبد اللاويفي تطاوين - س 13 و30اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري الصادق السالمي