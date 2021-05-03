استئناف نشاط مختلف المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بداية من اليوم الاثنين

وات -

أعلنت الوكالة الفنية للنقل البرّي، عن استئناف نشاط مختلف مصالحها الجهويّة إبتداء من، الاثنين، بعد توقف خدماتها نتيجة للإضراب الفجئي، الذّي شنّه أعوانها منذ يوم الخميس 8 افريل 2021.وأقرت الوكالة، وفق بلاغ صادر عنها، سلسلة من القرارات بالنسبة للفحص الفني منها التمديد في صلوحية كل شهادة فحص فني تنتهي ابتداء من تاريخ 8 افريل 2021، إلى تاريخ 20 ماي 2021، وتأجيل مواعيد الفحص الفني المحجوزة والمتزامنة مع أيام الإضراب إلى مواعيد لاحقة، حسب الإمكانيات المتاحة لكلّ مركز مع إمكانية دخول أصحاب العربات بعد 4 أيام من استئناف النشاط إلى فضاء الفحص الفني حسب الموعد بموقع الواب للوكالة وإعادة طباعة الوصل ليتضمن الموعد الجديد المحدد من قبل الإدارة وذلك بصفة مجانية.كما تمّ في ذات السياق، إقرار اعتبار وصل حجز موعد لإجراء الفحص الفني ابتداء من تاريخ 08 أفريل 2021 يقوم مقام شهادة الفحص الفني وذلك إلى تاريخ الموعد المتحصل عليه والتنصيص على ذلك ضمن هذا الوصل، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات التي تعفي صاحب العربة من وجوب إبقاء عربته في حالة استخدام حسنة وفي حالة مرضية من الصيانة، بما يضمن سلامة جولانها على الطرقات واستجابتها للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.وبالنسبة لخدمات تسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال، سيتم طرح كامل فترة إيقاف العمل الممتدة من 8 أفريل إلى 02 ماي 2021 عند احتساب الآجال القانونية المعمول بها على غرار آجال احتساب خطايا التأخير بعنوان تغيير شهادة تسجيل عربة والآجال المتعلقة بإجراءات التتبع العدلي من أجل عدم تغيير شهادة التسجيلوصلوحية الوثائق المقدمة بالنسبة للملفات المتعلقة بمختلف عمليات تسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال.أما بالنسبة لامتحانات رخص السياقة،سيقع طرح كامل فترة إيقاف العمل الممتدة من 8 أفريل إلى 02 ماي 2021 عند احتساب صلوحية النجاح في الاختبار النظري لامتحانالحصول على رخص السياقة بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا صلوحية هذا النجاح خلال فترة إيقاف النشاط، وتأجيل القائمات المبرمجة بالنسبة للاختبارات النظرية أو التطبيقية لامتحانات الحصول على رخص السياقة التي لم يتسن إجراؤها خلال هذه الفترة إلى مواعيد لاحقة بالتنسيق مع الهياكل المهنية طبقا للإجراءات المعمول بها.وفيما يخص بقية الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يقع طرحها لاحقا من قبل الإدارات الجهوية للوكالة فإنه سيتم معالجتها حالة بحالة، وعرضها عند الاقتضاء على الهياكل المعنية لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.ودعت الوكالة الفنية للنقل البري، حرفائها والمتعاملين معها والوافدين على مقراتها الجهوية والمركزية، إلى التقيد بتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي، معولة على التزامهم الطوعي، واحترام كل شروط السلامة ووسائل الوقاية بما من شأنه ضمان حسن سير العمل بمختلف مصالحها واستمرارية تقديم خدماتها بما يتلائم مع الوضع الصحي الراهن الذي تعيشه البلاد، وفق نص البلاغ.يذكر ان الوكالة الفنية للنقل البري قد أعلنت يوم 21 افريل 2021 عن تسخير عدد من أعوانها وإطاراتها لتأمين الحد الأدنى من النشاط بجميع مصالحها، والتمديد في صلوحية شهادة الفحص الفني وبطاقات الاستغلال التي تنتهي بداية من 8 افريل 2021 لشهر واحد، نظرا للاضطرابات الحاصلة بمراكزالفحص الفني على خلفية الإضراب الفجئي الذي ينفذه أعوانها منذ 8 افريل 2021 .وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد دعا يوم 22 افريل 2021 الولاة إلى تنفيذ قرار التسخير في جميع مراكز الفحص الفني التابعة للوكالة الفنية للنقل البري، وفق ما أفاد به مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.