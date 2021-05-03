بنزرت: وقفة احتجاجية لعدد من موظفي مركز الولاية للمطالبة بتفعيل جملة من القرارت المبرمة مع الحكومة

وات -

نفذ عدد من موظفي مركز ولاية بنزرت وقفة احتجاجية دعت لها النقابة الأساسية بالمؤسسة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، طالبوا خلالها الحكومة بتفعيل الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمة الشغيلة خلال اجتماعات 5 زايد 5.وأوضح محمد القوصري رئيس النقابة الأساسية لاعوان وموظفي مركز الولاية والعمد ورئيس الفرع الجامعي ببنزرت للجامعة العامة لاعوان وموظفي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية والعمد ، ان الوقفة الاحتجاجية السلمية ببنزرت وعلى غرار بقية جهات البلاد تأتي لدعوة الحكومة وتمثيليتها من وزارات ومنها وزارة الوظيفة العمومية الى الإسراع بإصدار الاوامر الخاصة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة العامة ووزارة الداخلية، والإسراع بتمكين أعوان وموظفي وزارة الشؤون المحلية والمجالس الجهوية من منح على غرار زملائهم بوزارة الداخلية.كما تهدف الوقفة الاحتجاجية، وفق ما أكده المصدر ذاته لـ"وات"، إلى المطالبة بالإسراع ببعث إدارة جهوية للشؤون المحلية في انتظار اجراء الانتخابات الخاصة بالمجالس الجهوية، وتسريع إجراءات تسوية وضعية أعوان الاعتمادات المفوضة، وتمكين أعوان وموظفي مركز الولاية والعمد والمعتمديات من التداوي في مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى على غرار زملائهم الأمنيين.