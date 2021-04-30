تحديد 5 ماي كآخر أجل لخلاص معلوم الجولان للسيارات المعدة للكراء او المقتناة في اطار عقود اجارة  او ايجار مالي

أعلنت الإدارة العامة للأداءات، أنّ 5 ماي 2021 هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للسيارات المعدّة للكراء او المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.وقد طالبت الغرفة النقابية الوطنية لكراء السيارات في بلاغ مشترك مع الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيّارات الأجرة تاكسي سياحي، امس الخميس، بالتمديد في آجال خلاص معلوم الجولان بعنوان سنة 2021 الى غاية 5 اوت 2021 مع عدم ربطه بخلاص محاضر الرادار الآلي.وتأتي مطالب المهنيين، في تعبير منهم عن استيائهم "اثر اقصائهم من كل الإجراءات التحفيزية او الحمائية للمؤسسات وللعمال في هذا القطاع الذي لا يزال يعاني شللا تاما نظرا لارتباطه المباشر بالنشاط السياحي وبحركة المطارات" . علما ان 33 شركة أغلقت أبوابها و66 اخرى تعاني صعوبات مالية كبرى ومهددة بالغلق.وأكد المصدر ذاته إقصاء قطاع كراء السيّارات وقطاع التاكسي السياحي، من المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية، التّي اتخذتها الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كوفيد -19. رغم انها "قدّمت إلى الوزارات المتدخلة في القطاع كافة البيانات والمعطيات العلميّة الدقيقة الخاصة بحقيقة واقع كراء السيارات في تونس إلا أن تلك المراسلات، ووجهت بالصمت من كل الإدارات".